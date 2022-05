Notte di sangue a Napoli, ruba la pistola a un vigilante e spara contro ragazzi al bar: 4 feriti, 2 gravi (Di domenica 29 maggio 2022) Notte di sangue nel Napoletano. Punta il coltello contro una guardia giurata e sotto minaccia gli ruba la pistola. Poi, in sella a una bicicletta elettrica, tira fuori l’arma e spara diversi colpi contro alcuni ragazzi che stanno chiacchierando davanti a un bar. È successo tutto in pochi, drammatici minuti prima della mezzaNotte a Qualiano, in provincia di Napoli. Quando gli spari esplosi all’impazzata colpiscono 4 ragazzi: due dei quali sono attualmente ricoverati in prognosi riservata e in pericolo di vita. Uno di loro, invece, è stato dimesso. Mentre l’altro ha subìto un intervento chirurgico e rimane in osservazione. Fatti i primi riscontri e ascoltati i testimoni, poi, le forze dell’ordine hanno ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 maggio 2022)dinel Napoletano. Punta il coltellouna guardia giurata e sotto minaccia glila. Poi, in sella a una bicicletta elettrica, tira fuori l’arma ediversi colpialcuniche stanno chiacchierando davanti a un bar. È successo tutto in pochi, drammatici minuti prima della mezzaa Qualiano, in provincia di. Quando gli spari esplosi all’impazzata colpiscono 4: due dei quali sono attualmente ricoverati in prognosi riservata e in pericolo di vita. Uno di loro, invece, è stato dimesso. Mentre l’altro ha subìto un intervento chirurgico e rimane in osservazione. Fatti i primi riscontri e ascoltati i testimoni, poi, le forze dell’ordine hanno ...

