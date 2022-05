Missili a lungo raggio a Kiev? Un rischio Scrive l’ambasciatore Sanguini

(Di domenica 29 maggio 2022) Sono trascorsi tre mesi da quando Vladimir Putin ha messo in atto l’odiosa, brutale e inaccettabile invasione dell’Ucraina con una forza militare che lasciava ipotizzare i più nefasti disegni strategici, dall’occupazione dell’intero territorio ucraino alla estromissione del presidente Volodymyr Zelensky e la sua sostituzione con un politico amico di Mosca, ad altre ancor più preoccupanti minacce. In quelle settimane abbiamo riscoperto la realtà di una vera guerra. A dire il vero le guerre, tante, troppe, ce le abbiamo avute e le abbiamo intorno a noi, da quelle più vicine alle rive del Mediterraneo a quelle più lontane dell’Estremo Oriente. Ma non erano nel nostro condominio europeo e le abbiamo vissute e continuiamo a viverle come una realtà a noi estranea e comunque lontana. Anche la guerra dei Balcani che pure ci toccava da molto vicino ci ha coinvolto emotivamente di meno. E lo ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Cnn: “Usa pronti a inviare armi più potenti, anche missili a lungo raggio”. Lav… - BoletusFavius : RT @laperlaneranera: Mlrs e M142: i nuovi Missili a lungo raggio che gli Usa, invieranno a Kiev; (Raggio d’azione di oltre 300 chilometri)… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Mlrs e M142: i nuovi Missili a lungo raggio che gli Usa, invieranno a Kiev; (Raggio d’azione di oltre 300 chilometri)… - laperlaneranera : Mlrs e M142: i nuovi Missili a lungo raggio che gli Usa, invieranno a Kiev; (Raggio d’azione di oltre 300 chilomet… - Erdsve : I missili a lungo raggio ad alta precisione delle forze aerospaziali russe hanno distrutto un grande arsenale delle… -

Resistenza ucraina in difficoltà, Severodonetsk è a un passo dall'essere definitivamente presa dall'esercito russo. In attesa diraggio che gli Stati Uniti sembrano prossimi a fornire all'Ucraina, la commissaria per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Liudmyla Denisova ha denunciato come una nave russa sia ...In attesa diraggio che gli Stati Uniti sembrano prossimi a fornire all'Ucraina , la commissaria per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Liudmyla Denisova ha denunciato come una ...E' sfida a suon di missili tra Joe Biden e Vladimir Putin. Mostrando i muscoli il Cremlino ha annunciato, con tanto di video, di aver effettuato ...Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato il comandante di un battaglione d'assalto aereo russo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev ...