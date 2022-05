Milan, è Noa Lang il primo colpo dopo lo scudetto? "Maldini e Pioli convinti": chi è e perché sarebbe perfetto (Di domenica 29 maggio 2022) Potrebbe essere Noa Lang il primo "colpo" del Milan scudettato, passaggio di proprietà permettendo. Il dubbio, già sollevato da Paolo Maldini nell'intervista molto "rumorosa" alla Gazzetta dello Sport, è che la staffetta tra il fondo Elliott e RedBird rallenti anche il calciomercato, compromettendo trattative decisive per rilanciare il Diavolo non più solo in Italia, ma anche in Europa. Per rifare un Milan "da Champions" e non solo da lotta per i primi 7 posti (come sottolineato dallo stesso Maldini) servono giocatori pronti, di talento e personalità. "Due o tre giocatori", ha sottolineato il direttore dell'area tecnica. Aspettando Botman, Sanches e Origi, ancora in stallo, si lavora per la trequarti. E il 22enne olandese del Bruges secondo la Gazzetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Potrebbe essere Noail" delscudettato, passaggio di proprietà permettendo. Il dubbio, già sollevato da Paolonell'intervista molto "rumorosa" alla Gazzetta dello Sport, è che la staffetta tra il fondo Elliott e RedBird rallenti anche il calciomercato, compromettendo trattative decisive per rilanciare il Diavolo non più solo in Italia, ma anche in Europa. Per rifare un"da Champions" e non solo da lotta per i primi 7 posti (come sottolineato dallo stesso) servono giocatori pronti, di talento e personalità. "Due o tre giocatori", ha sottolineato il direttore dell'area tecnica. Aspettando Botman, Sanches e Origi, ancora in stallo, si lavora per la trequarti. E il 22enne olandese del Bruges secondo la Gazzetta ...

