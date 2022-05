Mertens in bilico, spunta una clausola: il Napoli può ancora farlo (Di domenica 29 maggio 2022) Tanti interrogativi accompagneranno le prime settimane estive dei tifosi del Napoli, sempre più in ansia per il futuro dei loro beniamini. Calciatori di peso come Koulibaly, Ospina, Fabian e non solo sono in scadenza contrattuale e non hanno ancora trovato un accordo. Discorso simile, ma ancora più unico, per Dries Mertens. Napolis Belgian forward Dries Mertens (up) celebrates his goal during the Italian Serie A football match Napoli vs Sassuolo at Diego Armando Maradona stadium in Naples, on April 30, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)Il belga, in scadenza a giugno, non ha ancora trovato l’intesa definitiva con il presidente De Laurentiis. Tanti indizi hanno lasciato suppore un clima piuttosto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Tanti interrogativi accompagneranno le prime settimane estive dei tifosi del, sempre più in ansia per il futuro dei loro beniamini. Calciatori di peso come Koulibaly, Ospina, Fabian e non solo sono in scadenza contrattuale e non hannotrovato un accordo. Discorso simile, mapiù unico, per Driess Belgian forward Dries(up) celebrates his goal during the Italian Serie A football matchvs Sassuolo at Diego Armando Maradona stadium in Naples, on April 30, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)Il belga, in scadenza a giugno, non hatrovato l’intesa definitiva con il presidente De Laurentiis. Tanti indizi hanno lasciato suppore un clima piuttosto ...

