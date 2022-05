LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Sainz in scia a Perez, ci proverà all’uscita dal tunnel? (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO -7? Altissimi i tempi di Perez. Ma il messicano non sbaglia nulla. -8? Giro veloce per Norris e punto di bonus momentaneo. -9? Sainz in scia a Perez, ma azzarderà il sorpasso? -9? Tanto graining ora alle gomme di Perez. -10? Giro veloce per Alonso! -11? TRENINO A MONTECARLO! Perez, Sainz, Verstappen e Leclerc sono racchiusi in 2?5. -13? Si alzano i tempi di Perez, Sainz si porta ad un secondo. Ma il discorso è sempre lo stesso: dove e come superare a Montecarlo? Bisognerebbe prendersi un rischio eccessivo. -14? Quindi la Ferrari ha sbagliato due volte. 1) Leclerc ha reagito con un giro di ritardo rispetto a Perez (e ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO -7? Altissimi i tempi di. Ma il messicano non sbaglia nulla. -8? Giro veloce per Norris e punto di bonus momentaneo. -9?in, ma azzarderà il sorpasso? -9? Tanto graining ora alle gomme di. -10? Giro veloce per Alonso! -11? TRENINO A MONTECARLO!, Verstappen e Leclerc sono racchiusi in 2?5. -13? Si alzano i tempi disi porta ad un secondo. Ma il discorso è sempre lo stesso: dove e come superare a Montecarlo? Bisognerebbe prendersi un rischio eccessivo. -14? Quindi la Ferrari ha sbagliato due volte. 1) Leclerc ha reagito con un giro di ritardo rispetto a(e ...

