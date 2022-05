(Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un nuovo sequestro disanitari – il quarto in pochi mesi – è stata effettuato qualche giorno fa alla Clinica Villa del Sole di Caserta dai carabinieri del Nas e dalla Guardia di Finanza delegata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito dell’indagine sui presunti casi di malasanità relativi ai casertani Angela Iannotta (ricoverata da quasi quattro mesi in gravi condizioni) e a Francesco Di Vilio (deceduto), entrambi operati dallo stesso chirurgo Stefano Cristiano, indagato, dirigente dell’unità di chirurgia di Villa del Sole. Di Vilio è deceduto ad inizio annoessere stato operato allo stomaco da Cristiano, a causa di un carcinoma, mentre la Iannotta è stata operata due volte in pochi mesi da Cristiano perché voleva, la prima volta nel marzo 2021 a Villa Letizia ...

Advertising

PABLITA66 : RT @alessia80550022: Ho iniziato questa raccolta fondi un anno fa. Mi avete insegnato che, dopo la grave malattia che ha colpito mio padre… - anteprima24 : ** Grave dopo operazioni per dimagrire, #Nas sequestrano documenti ** - sandrino2cv : RT @alessia80550022: Ho iniziato questa raccolta fondi un anno fa. Mi avete insegnato che, dopo la grave malattia che ha colpito mio padre… - DarkLadyMouse : @Menesinim @agenziedistampa @docdrugztore @Ciribini Nessuno prevede il futuro ma i precedenti possono dare un'idea… - franser_real : Schianto tra due auto, una si ribalta e l'altra prende fuoco: grave un 19enne -

L'Arena

...aver perso 200 miliardi di Dollari in borsa. Nello stesso lasso di tempo, Meta ha perso 230 ... Si tratta comunque di un risultato menodi quello di gennaio, quando The Street riportava che, ...A seguito della vicenda la compagnia assicuratrice ha svolto degli accertamenti el'... Il tribunale ha emesso sentenza di 'colpa' all'imputato. Il falso medico infatti, come scrivono i ... Studente grave dopo l'incidente in moto. I compagni di scuola tifano per lui Un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ed è finita in un fossato senz’acqua: due donne sono rimaste ferite ...Ha esploso sei colpi di pistola contro il gruppo di giovani fermo all'esterno del bar Marco Bevilacqua, il 37enne fermato dai carabinieri poche ...