Giro d'Italia 2022, Vincenzo Nibali: "Non ci ripenso sul ritiro, chiuderò con il Lombardia"

Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d'Italia 2022 al quarto posto. Lo Squalo è riuscito a chiudere a ridosso del podio, ottenuto un piazzamento onorevole nella sua ultima apparizione alla Corsa Rosa. Il 37enne si è distinto nel corso delle tre settimane e ha fornito alcuni lampi della sua classe, emozionando i tifosi ancora una volta. Il capitano dell'Astana ha concluso alle spalle di Jai Hindley, Richard Carapaz e Mikel Landa. Vincenzo Nibali ha comunicato il proprio ritiro al termine di questa stagione e oggi ne ha riparlato ai microfoni della Rai: "Ci ripenso? No. A volte le decisioni sono difficili da prendere. Credo di regalare grandi emozioni ai miei tifosi, sono contento di quello che ho fatto e non ci sono ripensamenti.

