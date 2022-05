Flop Saviano in libreria | Renzi vende più di lui | scatta il panico a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Prima o poi doveva accadere: il cattivo trionfa sul buono. È andata così: Matteoe il suo Mostro (Piemme) non hanno fatto in tempo ad andare ine sono già in vetta alla classifica dei libri più venduti, lasciandosi alle spalle nientemeno che Robertocon il suo Solo è il coraggio (Bompiani). L'ego dinon aveva bisogno di ulteriori alimenti, ovvio, e per capirlo basta leggere il suo primo commento al riguardo postato su Facebook: «Wow, primi! Mai un mio libro era stato in vetta alla classifica generale...». Eppure i numeri parlano da soli: 10mila copie vendute in una settimana sommando ebook ed edizione cartacea. Non male per un pamphlet che sin dal titolo certifica con un filo d'ironia la volontà autodifensiva dello scritto, interamente centrato sul riepilogo (anche documentale) della ...