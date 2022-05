Eolico, che aria tira in Italia? Dagli impianti installati ai progetti futuri (Di domenica 29 maggio 2022) Si parla di “un altro anno sprecato” nel Renewable Energy Report 2022, uno studio elaborato dal gruppo Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Il riferimento è al 2021 delle energie rinnovabili in Italia, nella cornice di una sfida energetica che più che tendere verso la sconfitta spesso non viene neanche affrontata. Una verità particolarmente evidente per quanto riguarda il settore Eolico (quanto si risparmierebbe in bolletta con le fonti rinnovabili? Ne abbiamo parlato qui). Travolta Dagli effetti dell’onda bellica, l’amministrazione Draghi sembra viaggiare saltando da un binario all’altro: da un lato ha sbloccato sei parchi eolici (e a Taranto sta per completare il primo off-shore), mentre dall’altro cerca nuovi fornitori di fonti fossili che sostituiscano la Russia. Ciò che è certo è che la cura ... Leggi su quifinanza (Di domenica 29 maggio 2022) Si parla di “un altro anno sprecato” nel Renewable Energy Report 2022, uno studio elaborato dal gruppo Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Il riferimento è al 2021 delle energie rinnovabili in, nella cornice di una sfida energetica che più che tendere verso la sconfitta spesso non viene neanche affrontata. Una verità particolarmente evidente per quanto riguarda il settore(quanto si risparmierebbe in bolletta con le fonti rinnovabili? Ne abbiamo parlato qui). Travoltaeffetti dell’onda bellica, l’amministrazione Draghi sembra viaggiare saltando da un binario all’altro: da un lato ha sbloccato sei parchi eolici (e a Taranto sta per completare il primo off-shore), mentre dall’altro cerca nuovi fornitori di fonti fossili che sostituiscano la Russia. Ciò che è certo è che la cura ...

