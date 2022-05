Elisa Isoardi, Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi: un dettaglio le unisce. Fan in festa (Di domenica 29 maggio 2022) Tre volti noti della tv hanno qualcosa in comune: Elisa Isoardi, Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi sono pronte a sorprendere i fan con grandi novità. Nel palinsesto televisivo sono sempre molte le novità che si affacciano quando arrivano le nuove stagioni che iniziano in autunno e finiscono in estate. Cambiano i programmi, tra chiusure e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 29 maggio 2022) Tre volti noti della tv hanno qualcosa in comune:sono pronte a sorprendere i fan con grandi novità. Nel palinsesto televisivo sono sempre molte le novità che si affacciano quando arrivano le nuove stagioni che iniziano in autunno e finiscono in estate. Cambiano i programmi, tra chiusure e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Scoop Elisa Isoardi: torna in tv la domenica pomeriggio nel noto programma - infoitcultura : Elisa Isoardi pronta al colpaccio: la conduttrice sfodera la sua arma segreta - fabiofabbretti : A due anni di distanza dalla dipartita a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è pronta a tornare in Rai. Per l’ex volt… - zazoomblog : Elisa Isoardi riparte da Rai 2? - #Elisa #Isoardi #riparte - IntornoTv : Vanno bene anche, 'Eva Crosetta, Greta Mauro, Angela Rafanelli, Elisa Isoardi, Roberta Capua, Serena Autieri, Monic… -