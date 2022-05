Domande di m Kroos litiga col cronista tedesco | ecco cosa è successo

(Di domenica 29 maggio 2022) A fine partita il centrocampista del Real Madrid sbotta in diretta tv contro un giornalista, per colpa delletroppo banali

Advertising

infoitsport : Real Madrid: le domande indispettiscono Kroos, lui lascia l'intervista - zazoomblog : Real Madrid: le domande indispettiscono Kroos lui lascia l’intervista - #Madrid: #domande #indispettiscono - sportface2016 : #RealMadrid: le domande indispettiscono #Kroos, lui lascia l’intervista - fanpage : Dopo aver alzato al cielo di Parigi la sua ennesima Champions League, Toni Kroos esplode di rabbia in diretta tv. Q… - infoitsport : Real Madrid, Kroos esplode in diretta tv: 'Mi fai domande di me**a' -

Come riporta Goal.com , a indispettiresono state ledell'inviato Nils Kaben. Champions, la notte di Real - Liverpool: "Perché l'Italia può solo guardare", i numeri di un disastro'Hai avuto 90 minuti per pensare a duecosì brutte, davvero', ha dettoindispettito. Il giornalista allora ha provato a riformulare nuovamente la domanda, ma a quel punto il tedesco si ...Poi però succede qualcosa all'improvviso. Come riporta Goal.com, a indispettire Kroos sono state le domande dell'inviato Nils Kaben. "La vittoria non era così scontata, guardando il corso della ...Protagonista Toni Kroos che, nel corso di un’intervista a ZDF, ha abbandonato i microfoni. Il motivo è da ricondurre alla domanda del giornalista, che ha chiesto al tedesco del dominio del Liverpool ...