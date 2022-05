Camerieri, cuochi, bagnini, barman, autisti e ingegneri: ecco la top ten dei mestieri più ricercati (Di domenica 29 maggio 2022) 450 mila occasioni da cogliere entro l’estate. Il Covid, con i suoi strascichi certamente nefasti per l’economia, ha paradossalmente accentuato l’offerta di lavoro, lasciando aperte posizioni che sono valutabili, secondo l’Istat, attorno al due per cento del fabbisogno. Ma quali sono i mestieri più ricercati? Angelo Bilotta, amministratore di Just Work, ha istituito un vero e proprio Osservatorio su un fenomeno sempre più dilagante: “I Camerieri -spiega Bilotta- sono senza ombra di dubbio al primo posto. Le richieste sono tantissime e arrivano da tutt’Italia. Dai luoghi a vocazione turistica, certo, ma anche dalle grandi città, in particolare quelle dove italiani e stranieri vogliono andare per ammirare l’arte e la cultura che sanno esprimere. Penso a Venezia, Roma, Napoli, Milano. Ci arrivano sos, perché questa è la parola giusta, a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) 450 mila occasioni da cogliere entro l’estate. Il Covid, con i suoi strascichi certamente nefasti per l’economia, ha paradossalmente accentuato l’offerta di lavoro, lasciando aperte posizioni che sono valutabili, secondo l’Istat, attorno al due per cento del fabbisogno. Ma quali sono ipiù? Angelo Bilotta, amministratore di Just Work, ha istituito un vero e proprio Osservatorio su un fenomeno sempre più dilagante: “I-spiega Bilotta- sono senza ombra di dubbio al primo posto. Le richieste sono tantissime e arrivano da tutt’Italia. Dai luoghi a vocazione turistica, certo, ma anche dalle grandi città, in particolare quelle dove italiani e stranieri vogliono andare per ammirare l’arte e la cultura che sanno esprimere. Penso a Venezia, Roma, Napoli, Milano. Ci arrivano sos, perché questa è la parola giusta, a ...

massimi89529615 : @Vendicatrice2 non trovano in nessun tipo di campo operai cuochi camerieri perché non pagano tutto in nero in Italia - massimi89529615 : Milano, introvabili cuochi, camerieri e personale d'hotel: caccia ai lavoratori alla vigilia del Salone del Mobile - info_lavoro : #Affi #Chef #Barista #AlberghieroRistorazione #Cuochi #PersonaleSala #Catering #Bar #Turistico BARISTI E CAMERIERI - TuttoSuMilano : #Milano, introvabili cuochi, camerieri e personale d'hotel: caccia ai lavoratori alla vigilia del Salone del... - svasilander : Ho letto della polemica sulla difficoltà di trovare i camerieri e cuochi per i ristoranti. I ragazzi hanno perso la… -