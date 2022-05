Cabrio e spider - I modelli in vendita in Italia nel 2022 - GALLERY

(Di domenica 29 maggio 2022) Tante per pochi, poche per molti: il mercato delle scoperte è così, ormai da anni relegato a una nicchia molto ristretta di clienti. Sotto i 30 mila euro troverete al massimo una manciata di proposte, ma solo la Fiat 500C, approfittando di un po' di sconto, si può portare a casa con meno di 20 mila euro. Nelle fasce più in alto (molto più in alto) c'è invece l'imbarazzo della scelta: basti pensare che il marchio con più scoperte in gamma è al momento la Ferrari, che continua a interpretare con ottimi risultati il tema del tetto rigido ripiegabile elettricamente, ormai abbandonato da molti costruttori dopo il grande successo dei primi anni 2000. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove troverete le scoperte oggi disponibili sul mercatono.

Advertising

infoiteconomia : Maserati, le 10 spider e cabrio più iconiche del Tridente - 1976gianni : Meno di 50 mila #euro praticamente un affarone! Cari signori de #LaGazzettaDelloSport #svegliatevi ! Non siamo tutt… -

Quattroruote

Tante per pochi, poche per molti: il mercato delle scoperte è così, ormai da anni relegato a una nicchia molto ristretta di clienti. Sotto i 30 mila euro troverete al massimo una manciata di proposte, ...Le auto sportive le scegliamo per le emozioni, per le prestazioni che sono in grado di trasmetterci. Anche per le capacità dimostrate al cronometro, se si tratta di vetture utilizzabili nei track day. ... Cabrio e spider: i modelli in vendita in Italia nel 2022 - Quattroruote.it Le cabrio, per loro natura, si comportano peggio rispetto alle coupé quando si tratta di guidarle al limite, in quanto hanno una minore rigidità strutturale e un peso aggiuntivo. Questo è il ...Nelle fasce più in alto (molto più in alto) c'è invece l'imbarazzo della scelta: basti pensare che il marchio con più scoperte in gamma è al momento la Ferrari , che continua a interpretare con ottimi ...