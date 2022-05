(Di domenica 29 maggio 2022) L'ItalyPremier Padel si è rivelato unche è andato ben oltre le attese di tutti gli attori coinvolti. Dai giocatori, entusiasti per il modo in cui sono stati accolti al Foro Italico, a un pubblico che ha riempito la Grand Stand Arena creando uno spettacolo nello spettacolo. Il bilancio del presidente FIT Angelo

Advertising

SporteSaluteSpA : Padel, Grand Stand Arena sold out. Cozzoli: “Sport di base e sport di alto livello possono vivere e crescere insiem… - andreastoolbox : Major Premier Padel, Binaghi: «Numeri eccezionali, nel 2023 sarà ancora meglio» - federtennis : 'Seppur con una prevendita di soli 20 giorni, sono più che raddoppiate le nostre aspettative: oltre 22.500 spettato… - federtennis : “Siamo contenti e piacevolmente sorpresi dai risultati di questa prima edizione. Un mese fa non pensavamo di dover… - AOUCagliari : #Sclerosimultipla #diagnosi e #ricerca nella #puntatadoppia di #15minuticon #martedì31 maggio live alle 17 con… -

"Dimmi il tuo rapporto con il dolore e ti dirò chi sei". Questo il senso della partecipazione al convegno organizzato dal Dottor Tomaso Cocco, dell'Ospedale, Dipartimento di Area Chirurgica - ASL n.8 di Cagliari, Direttore della Struttura di Terapia del dolore. La sofferenza fisica e psichica legata al dolore, in particolare al dolore cronico, ...Le parti offese " rappresentate dall'avvocato Francesca- sono state individuate nei due vicini di casa accoltellati, marito e moglie di 37 e 40 anni, ovvero Angelo Mescuglio e Eliana La ...Si è conclusa ieri a Roma la prima edizione dell’Italy Major Premier Padel. L’incasso ammonta a 700 mila euro e gli spettatori paganti superano i 22.500, registrato il sold out in finale. Esprime sodd ...Il presidente FIT Binaghi esalta il botteghino Il Presidente FIT Binaghi ha tracciato un bilancio di fine Torneo, riportando i numeri del botteghino: "I dati dicono che in 20 giorni di prevendita ...