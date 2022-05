Basciagoni, in arrivo un progetto insieme | L’annuncio di Sophie (VIDEO) (Di domenica 29 maggio 2022) Basciagoni annunciano una meravigliosa sorpresa per i fan: ecco cosa è emerso dalle parole di Sophie Basciagoni stanno sorprendendo i propri fan lanciando a capofitto su nuovi progetti. Dopo l’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sono inarrestabili. Alessandro e Sophie nel corso della sesta edizione del reality show hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani che hanno seguito il reality e supportato la giovane coppia. Il loro amore è sbocciato lentamente sotto ai riflettori ed oggi i due Basciagoni vivono una delle storie d’amore più belle. Alessandro e Sophie sono costantemente in viaggio da nord a sud dove stanno partecipando a diversi eventi ed incontri con i loro fan. Leggi anche –> dayane mello e sofia domani sara un giorno speciale per entrambe le ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)annunciano una meravigliosa sorpresa per i fan: ecco cosa è emerso dalle parole distanno sorprendendo i propri fan lanciando a capofitto su nuovi progetti. Dopo l’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sono inarrestabili. Alessandro enel corso della sesta edizione del reality show hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani che hanno seguito il reality e supportato la giovane coppia. Il loro amore è sbocciato lentamente sotto ai riflettori ed oggi i duevivono una delle storie d’amore più belle. Alessandro esono costantemente in viaggio da nord a sud dove stanno partecipando a diversi eventi ed incontri con i loro fan. Leggi anche –> dayane mello e sofia domani sara un giorno speciale per entrambe le ...

Advertising

basciagonixever : RT @361_magazine: - 361_magazine : - basciagonixever : RT @sonoangeel: Io già che saremo tutti così …?? Nuovo brand in arrivò per i nostri , fieri di voi ???? #basciagoni - sonoangeel : Io già che saremo tutti così …?? Nuovo brand in arrivò per i nostri , fieri di voi ???? #basciagoni - CinziaBologna2 : RT @alys_rose97: Tante novità in arrivo ?? #basciagoni -