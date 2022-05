Alex Belli, tutta la verità sulla professoressa dell’Eredità: “Confesso che…” (Di domenica 29 maggio 2022) L’amato attore di CentoVetrine Alex Belli ha confessato un retroscena inaspettato. Ecco che cosa ha detto in una recente intervista inedita. Il gieffino ha fatto chiarezza su una vicenda amorosa del suo passato, nella quale è coinvolta una donna molto famosa, che senz’altro conoscete tutti. Alex-Belli-Altranotizia-(Fonte: google)Alex Belli ha fatto chiarezza, raccontando tutta la verità sulla ex professoressa dell’Eredità che ha conosciuto alcuni anni fa durante il famoso reality show. Alex Belli, la confessione dell’attore sulla professoressa La vita sentimentale di Alex Belli è, da ... Leggi su altranotizia (Di domenica 29 maggio 2022) L’amato attore di CentoVetrineha confessato un retroscena inaspettato. Ecco che cosa ha detto in una recente intervista inedita. Il gieffino ha fatto chiarezza su una vicenda amorosa del suo passato, nella quale è coinvolta una donna molto famosa, che senz’altro conoscete tutti.-Altranotizia-(Fonte: google)ha fatto chiarezza, raccontandolaexche ha conosciuto alcuni anni fa durante il famoso reality show., la confessione dell’attoreLa vita sentimentale diè, da ...

Advertising

giorfanomario : RT @catalina7212: Il fatto che Lory abbia come amica Delia e Alex Belli che sono i teatranti per eccellenza, mi fa capire che persona che è… - Gargantuast : RT @dalilastweeting: ma Alex e Cosmary che belli sono quando sorridono? ?????? - Silva10132479 : Smettesse scrivere bugie voi giornalisti??Buffone Belli e Delia non sono sposati! Alex era 3 mesi fa ancora sposato… - AngelaAlberti10 : RT @isthatcris_: foto inedita di Alex Belli nella sua cameretta che scrive stronzate giorno e notte - AngelaAlberti10 : RT @karmacirclee: controcorrente dico che Alex Belli mi sta simpatico ma trovo assurdo che sia sempre in mezzo, accusi tutti a caso e poi n… -