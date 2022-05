Udinese, Cioffi all’Hellas Verona: Semplici e Sottil in pole per sostituirlo (Di sabato 28 maggio 2022) Ufficiale l'addio di Gabriele Cioffi, in casa Udinese si guarda al futuro della panchina: Semplici e Andrea Sottil i nomi più caldi Leggi su mediagol (Di sabato 28 maggio 2022) Ufficiale l'addio di Gabriele, in casasi guarda al futuro della panchina:e Andreai nomi più caldi

