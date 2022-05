Ucraina, Mosca ha già perso la guerra dei droni: “Ora sferrare attacchi è più complicato perché non sanno dove si trovi il nemico” (Di sabato 28 maggio 2022) Magari non aiutano a vincere, ma danno sicuramente una mano. “I droni non sono mezzi in grado di farti prevalere sull’avversario ma sono di sicuro una tecnologia che aiuta nella guerra e, da quello che abbiamo visto finora, l’Ucraina li utilizza in modo più rapido e agile”, ha dichiarato in un’intervista al Guardian il professor Peter Lee, esperto in materia presso la Portsmouth University. I droni hanno finora recitato un ruolo di primo piano nel conflitto: lo dimostrano anche i cori intonati dai soldati ucraini al Bayraktar TB2, velivolo senza pilota di fabbricazione turca decisivo nell’indirizzare i colpi dell’artiglieria di Kiev contro l’incrociatore russo Moskva. “I droni hanno cambiato il modo in cui doveva essere la guerra: si tratta di intelligence, raccolta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Magari non aiutano a vincere, ma danno sicuramente una mano. “Inon sono mezzi in grado di farti prevalere sull’avversario ma sono di sicuro una tecnologia che aiuta nellae, da quello che abbiamo visto finora, l’li utilizza in modo più rapido e agile”, ha dichiarato in un’intervista al Guardian il professor Peter Lee, esperto in materia presso la Portsmouth University. Ihanno finora recitato un ruolo di primo piano nel conflitto: lo dimostrano anche i cori intonati dai soldati ucraini al Bayraktar TB2, velivolo senza pilota di fabbricazione turca decisivo nell’indirizzare i colpi dell’artiglieria di Kiev contro l’incrociatore russo Moskva. “Ihanno cambiato il modo in cuiva essere la: si tratta di intelligence, raccolta e ...

