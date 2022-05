Ucraina: consigliere sindaco: 'occupanti aprono scuola a Mariupol, è tornata l'Urss' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "A Mariupol gli invasori russi hanno aperto la scuola secondaria 65". Lo ha riferito su Telegram il consigliere del sindaco della città occupata Petro Andryushchenko, precisando che "ci sono 9 classi di età diverse, ciascuna con 35-45 studenti. Non c'è cibo per i bambini. L'elettricità è fornita da un generatore, quindi di fatto le lezioni, che si svolgono in russo, sono tenute senza l'uso di apparecchiature informatiche". Secondo Andryushchenko, agli studenti che si diplomeranno nella scuola viene offerta l'ammissione alle università russe che si trovano nelle regioni economicamente depresse della Russia e non sono richieste dai russi. "L'Unione Sovietica è tornata a Mariupol con tutti i colori sgargianti del medioevo e del totalitarismo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Agli invasori russi hanno aperto lasecondaria 65". Lo ha riferito su Telegram ildeldella città occupata Petro Andryushchenko, precisando che "ci sono 9 classi di età diverse, ciascuna con 35-45 studenti. Non c'è cibo per i bambini. L'elettricità è fornita da un generatore, quindi di fatto le lezioni, che si svolgono in russo, sono tenute senza l'uso di apparecchiature informatiche". Secondo Andryushchenko, agli studenti che si diplomeranno nellaviene offerta l'ammissione alle università russe che si trovano nelle regioni economicamente depresse della Russia e non sono richieste dai russi. "L'Unione Sovietica ècon tutti i colori sgargianti del medioevo e del totalitarismo ...

