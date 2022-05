True Detective | svelata l' attrice della quarta stagione

(Di sabato 28 maggio 2022) Jodie Foster sarà la protagonistadi "". L'(che sarà anche produttrice esecutiva) interpreterà laLiz Danvers che indagherà sulla misteriosa scomparsa di 6 uomini nella cittadina di Ennis in Alaska. Lasi intitolerà "Night Country". Per la Foster si trattaprima partecipazione a una serie tv dopo "Paper Moon" nel 1975. La serie tv di Pizzolatto è garanzia di qualità dopo le prime tre stagioni cult interpretate rispettivamente da Matthew McConaughey e Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn e Mahershala Ali e Stephen Dorff.

