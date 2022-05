Ressa durante la distribuzione di cibo: morte 31 persone (Di sabato 28 maggio 2022) Una tragedia si è consumata oggi 28 maggio in Nigeria, durante la distribuzione di cibo per i più bisognosi. Almeno 31 persone sono rimaste uccise schiacciate nella calca in una chiesa del sud del Paese africano. Almeno sette... Leggi su today (Di sabato 28 maggio 2022) Una tragedia si è consumata oggi 28 maggio in Nigeria,ladiper i più bisognosi. Almeno 31sono rimaste uccise schiacciate nella calca in una chiesa del sud del Paese africano. Almeno sette...

