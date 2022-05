Psg: offerto un giocatore dell'Arsenal (Di sabato 28 maggio 2022) L'Arsenal ha intenzione di cedere Nicolas Pepé e secondo Foot Mercato avrebbe proposto il giocatore al Psg, in cerca di un esterno... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) L'ha intenzione di cedere Nicolas Pepé e secondo Foot Mercato avrebbe proposto ilal Psg, in cerca di un esterno...

Advertising

mirkocalemme : Il #RealMadrid aveva offerto a #Mbappé 130M€ di bonus alla firma, 30M€ netti a stagione e il controllo completo dei… - sportli26181512 : Psg: offerto un giocatore dell'Arsenal: L'Arsenal ha intenzione di cedere Nicolas Pepé e secondo Foot Mercato avreb… - angeldepaz_10 : RT @Napoli_Report: Non c'è accordo tra #Koulibaly e il #Napoli per il rinnovo. #DeLaurentiis ha offerto un rinnovo fino al 2026 (€3.5M/anno… - ddojefrittur : RT @Napoli_Report: Non c'è accordo tra #Koulibaly e il #Napoli per il rinnovo. #DeLaurentiis ha offerto un rinnovo fino al 2026 (€3.5M/anno… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: '#DiMaria si è offerto all'Atletico Madrid: Simeone ha detto no': L'entourage dell'ormai ex giocatore del Psg secondo… -