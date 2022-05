Nuoto fondo, World Series 2022: a Setubal Paltrinieri trionfa davanti ad Acerenza (Di sabato 28 maggio 2022) Gregorio Paltrinieri trionfa in 1h53’45 nella prima tappa delle World Series 2022 in corso di svolgimento a Setubal, battendo l’altro azzurro Domenico Acerenza e l’ungherese Kristof Rasovszky. Giù dal podio un ottimo Marcello Guidi e Dario Verani, rispettivamente quarto e quinto. Per quanto concerne la gara femminile nessuna nuotatrice italiana è riuscita a raggiungere il podio: la brasiliana campionessa olimpica Ana Marcela Cunha si impone in 2h09’30 sulla tedesca Leonie Beck e sull’olandese Sharon Van Rouwendaal. La prima delle azzurre è Ginevra Taddeucci, sesta in 2h09’39, mentre Giulia Gabbrielleschi è settima in 2h09’40. Paltrinieri si è detto soddisfatto di quanto fatto: “E’ stata una bella gara. C’era molta corrente e delle onde bestiali. ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Gregorioin 1h53’45 nella prima tappa dellein corso di svolgimento a, battendo l’altro azzurro Domenicoe l’ungherese Kristof Rasovszky. Giù dal podio un ottimo Marcello Guidi e Dario Verani, rispettivamente quarto e quinto. Per quanto concerne la gara femminile nessuna nuotatrice italiana è riuscita a raggiungere il podio: la brasiliana campionessa olimpica Ana Marcela Cunha si impone in 2h09’30 sulla tedesca Leonie Beck e sull’olandese Sharon Van Rouwendaal. La prima delle azzurre è Ginevra Taddeucci, sesta in 2h09’39, mentre Giulia Gabbrielleschi è settima in 2h09’40.si è detto soddisfatto di quanto fatto: “E’ stata una bella gara. C’era molta corrente e delle onde bestiali. ...

