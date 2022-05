Nigeria: ressa in chiesa per distribuzione cibo, 31 morti (Di sabato 28 maggio 2022) Almeno 31 persone sono rimaste uccise nello stato di Rivers, nel sud della Nigeria quando, in una chiesa dove veniva distribuito cibo, si è scatenata una ressa. Lo ha detto la portavoce della polizia ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Almeno 31 persone sono rimaste uccise nello stato di Rivers, nel sud dellaquando, in unadove veniva distribuito, si è scatenata una. Lo ha detto la portavoce della polizia ...

