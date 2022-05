“Ma te No”, il singolo di Bryan Jimnz in radio e in digitale (Di sabato 28 maggio 2022) foto di Cosimo SinforiniMILANO – Dal 27 maggio è in radio, e disponibile in digitale, il singolo di Bryan Jimnz “Ma te No” (Soul Trade Music Publishing Group/Believe). Il brano è il racconto di un amore che, prima di esser riconosciuto come tale, deve subire tante vicissitudini. Gli innamorati subiranno la loro distanza, proveranno nuovi amori, diverse fatalità li allontaneranno, per poi riavvicinarli senza che quasi se ne accorgano, fino al fatale incontro dove tutto sarà più chiaro. “Questo è un brano spensierato, per chi non si prende troppo sul serio, e che anche se non ha fortuna in amore, non si lascia condizionare dagli eventi, perché l’amore vince sempre. Il titolo è venuto fuori da solo – racconta Bryan Jimnz – io e il mio produttore Antonio Vapore, abbiamo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 28 maggio 2022) foto di Cosimo SinforiniMILANO – Dal 27 maggio è in, e disponibile in, ildi“Ma te No” (Soul Trade Music Publishing Group/Believe). Il brano è il racconto di un amore che, prima di esser riconosciuto come tale, deve subire tante vicissitudini. Gli innamorati subiranno la loro distanza, proveranno nuovi amori, diverse fatalità li allontaneranno, per poi riavvicinarli senza che quasi se ne accorgano, fino al fatale incontro dove tutto sarà più chiaro. “Questo è un brano spensierato, per chi non si prende troppo sul serio, e che anche se non ha fortuna in amore, non si lascia condizionare dagli eventi, perché l’amore vince sempre. Il titolo è venuto fuori da solo – racconta– io e il mio produttore Antonio Vapore, abbiamo ...

Advertising

Lopinionista : “Ma te No”, il singolo di Bryan Jimnz in radio e in digitale - fainformazione : Dal 27 maggio arriva in radio, disponibile in digitale, il singolo di Bryan Jimnz 'Ma te No' Dal 27 maggio arriva… - fainfocultura : Dal 27 maggio arriva in radio, disponibile in digitale, il singolo di Bryan Jimnz 'Ma te No' Dal 27 maggio arriva… - infoitcultura : MUSICA - Dal 27 maggio in radio 'Ma te no', il nuovo singolo di Bryan Jimnz - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Dal 27 maggio in radio 'Ma te no', il nuovo singolo di Bryan Jimnz -