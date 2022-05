LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 3-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: arriva il break della bielorussa (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Rovescio lungolinea vincente di Giorgi, che si procura due chance del 4-5. 30-15 Profondo e potente il dritto di Sabalenka. 30-0 Molto bene a rete Camila, brava a trovare un’ottima stop volley di dritto. 15-0 Stecca la risposta Aryna. 5-3 Game Sabalenka. Palla corta e volèe vincente a seguire per la numero 7 del seeding, che conferma il break. AD-40 ACE Sabalenka, il secondo. 40-40 Secondo doppio fallo del game per la bielorussa. Si va ai vantaggi. 40-30 La numero 7 del seeding si riscatta immediatamente scoccando un dritto vincente. Palla del 5-3. 30-30 Doppio fallo Sabalenka, il primo del suo match. 30-15 Peccato. Sul nastro il dritto dell’azzurra. 15-15 Risposta ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Rovescio lungolinea vincente di, che si procura due chance del 4-5. 30-15 Profondo e potente il dritto di. 30-0 Molto bene a rete, brava a trovare un’ottima stop volley di dritto. 15-0 Stecca la risposta Aryna. 5-3 Game. Palla corta e volèe vincente a seguire per la numero 7 del seeding, che conferma il. AD-40 ACE, il secondo. 40-40 Secondo doppio fallo del game per la. Si va ai vantaggi. 40-30 La numero 7 del seeding si riscatta immediatamente scoccando un dritto vincente. Palla del 5-3. 30-30 Doppio fallo, il primo del suo match. 30-15 Peccato. Sul nastro il dritto dell’azzurra. 15-15 Risposta ...

Advertising

travellover28 : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Putintseva 6-3 7-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: balzo nel ranking! Ora una top10 al 3° turno - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Putintseva 6-3 7-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l'azzurra accede al terzo turno - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RolandGarros #Sonego travolge #Sousa 3-0, #Cecchinato travolto da #Hurkacz 0-3. Bene Camil… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Putintseva 6-3 7-5 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra attende l’avversaria al 3° turno -… -