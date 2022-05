Iv: 'Il Mostro' di Renzi in cima a top ten libri, oltre 10mila copie vendute tra cartaceo e ebook (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag (Adnkronos) - 'Il Mostro' è in testa alla top ten generale dei libri più venduti in Italia. L'ultimo libro di Matteo Renzi ha venduto infatti oltre 10mila copie tra edizione cartacea e ebook. "Wow, primi!", ha scritto stamattina il leader di Iv sui suoi social annunciando la notizia e aggiungendo: "Forse questa storia colpisce più di quanto anche io pensassi". 'Il Mostro' precede in classifica, tra gli altri, 'Solo è il coraggio' di Roberto Savino e 'Rancore' di Gianrico Carofiglio. "In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare -scrive Renzi nella presentazione del 'Mostro'-. Hanno ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag (Adnkronos) - 'Il' è in testa alla top ten generale deipiù venduti in Italia. L'ultimo libro di Matteoha venduto infattitra edizione cartacea e. "Wow, primi!", ha scritto stamattina il leader di Iv sui suoi social annunciando la notizia e aggiungendo: "Forse questa storia colpisce più di quanto anche io pensassi". 'Il' precede in classifica, tra gli altri, 'Solo è il coraggio' di Roberto Savino e 'Rancore' di Gianrico Carofiglio. "In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare -scrivenella presentazione del ''-. Hanno ...

