GP Monaco, qualifiche: pole Leclerc e prima fila tutta Ferrari, che caos nel finale! (Di sabato 28 maggio 2022) Charles Leclerc in pole position al termine delle qualifiche di Monaco. Grande giro da parte del Ferrarista, che ha battuto Sainz e le due Red Bull in un finale molto convulso. Guarda anche Formula 1 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) Charlesinposition al termine delledi. Grande giro da parte delsta, che ha battuto Sainz e le due Red Bull in un finale molto convulso. Guarda anche Formula 1 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - SkySportF1 : ? LAMPO RED BULL: PEREZ FIRMA LE #FP3 ?? Incertezza totale per le qualifiche, in diretta alle 16 su Sky Sport F1, c… - SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - MARCO196913 : RT @SkySportF1: ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle qualifiche ?… - TOSADORIDANIELA : RT @SkySportF1: ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ? -