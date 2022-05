Festival, tornano ad Avella “I Racconti di Dioniso” (Di sabato 28 maggio 2022) Vivere l’esperienza immersiva di una proposta teatrale in un luogo storico, attraverso un linguaggio moderno, che intercetta le attuali esigenze del pubblico, offrendo una fusione equilibrata tra arte, storia, antropologia e territorialità. Torna ad Avella il Festival dedicato al mondo classico e al teatro greco-romano,“I Racconti di Dioniso”. Giunta alla sua III edizione, la kermesse, a cura di Nicola Le Donne, si svolgerà dall’11 giugno al 18 settembre 2022, sviluppandosi in 12 appuntamenti. Novità di quest’anno, il Festival si snoderà in tre differenti sfere di azione: un nucleo centrale dedicato agli spettacoli, in postazione fissa e itinerante, che avranno luogo all’Anfiteatro Romano; i monologhi, alle Tombe Romane; infine, le attività laboratoriali al Teatro Biancardi. Tanti i nomi di rilievo del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) Vivere l’esperienza immersiva di una proposta teatrale in un luogo storico, attraverso un linguaggio moderno, che intercetta le attuali esigenze del pubblico, offrendo una fusione equilibrata tra arte, storia, antropologia e territorialità. Torna adildedicato al mondo classico e al teatro greco-romano,“Idi”. Giunta alla sua III edizione, la kermesse, a cura di Nicola Le Donne, si svolgerà dall’11 giugno al 18 settembre 2022, sviluppandosi in 12 appuntamenti. Novità di quest’anno, ilsi snoderà in tre differenti sfere di azione: un nucleo centrale dedicato agli spettacoli, in postazione fissa e itinerante, che avranno luogo all’Anfiteatro Romano; i monologhi, alle Tombe Romane; infine, le attività laboratoriali al Teatro Biancardi. Tanti i nomi di rilievo del ...

Advertising

IOdonna : Le popstar anni Duemila tornano al Festival a suon di note... brillanti - ConfindRomagna : Una preview di eccellenza per il Festival dell'Industria oggi a Faenza, dove dopo tre anni tornano ad aprirsi le po… - MonikaNikyta : RT @MilanoPride: Tornano le nostre Pride Square il 30 giugno e 1 luglio! ?? Un festival di eventi in tre piazze nel quartiere di Porta Vene… - DanielaCriscit1 : RT @luckyredfilm: A 23 anni dalla Palma d'Oro per 'Rosetta' ed a 17 per quella de 'Il figlio', i fratelli #Dardenne tornano al @Festival_Ca… - luckyredfilm : A 23 anni dalla Palma d'Oro per 'Rosetta' ed a 17 per quella de 'Il figlio', i fratelli #Dardenne tornano al… -