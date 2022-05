F1 GP Monaco 2022, Horner: “Non avremmo comunque fatto la pole, ma domani lotteremo” (Di sabato 28 maggio 2022) “Non credo che oggi ci fosse l’opportunità di chiudere davanti”. Il team principal della Red Bull, Chris Horner, commenta così il sabato di qualifiche al Gran Premio di Monaco 2022. Le due monoposto della scuderia di Milton Keynes partiranno in seconda fila dietro alle Ferrari di Sainz e di un impressionante Charles Leclerc. “Tanti complimenti a Charles, oggi era molto veloce, non avremmo potuto fare quel tempo. Entrambi i nostri piloti, però, stavano migliorando, specialmente Verstappen. È una delusione non essere in prima fila, ma in gara lotteremo il più possibile. Molte cose possono ancora accadere, dalle condizioni meteo fino alle possibili Safety Car”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) “Non credo che oggi ci fosse l’opportunità di chiudere davanti”. Il team principal della Red Bull, Chris, commenta così il sabato di qualifiche al Gran Premio di. Le due monoposto della scuderia di Milton Keynes partiranno in seconda fila dietro alle Ferrari di Sainz e di un impressionante Charles Leclerc. “Tanti complimenti a Charles, oggi era molto veloce, nonpotuto fare quel tempo. Entrambi i nostri piloti, però, stavano migliorando, specialmente Verstappen. È una delusione non essere in prima fila, ma in garail più possibile. Molte cose possono ancora accadere, dalle condizioni meteo fino alle possibili Safety Car”. SportFace.

