Alex Belli, chiamata dell’ultimo minuto da Mediaset: confronto urgente in studio (Di sabato 28 maggio 2022) Alex Belli potrebbe presto fare il suo ritorno in un amatissimo studio di casa Mediaset: possibile un nuovo confronto infuocato Il ritorno di Alex Belli (screenshot GF Vip)L’attore Alex Belli continua ad essere un grande protagonista di questa stagione televisiva. Per diversi mesi è stato al centro di numerose dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, la sua amicizia con Soleil Sorge ha creato non pochi problemi al suo matrimonio con Delia Duran: un rapporto poi recuperato in tempo ma sempre all’interno della casa. Questa situazione potrebbe però in realtà non essere finita qui perché Alex potrebbe ritrovarsi a confronto con il passato ancora una volta. L’attore, che in ... Leggi su direttanews (Di sabato 28 maggio 2022)potrebbe presto fare il suo ritorno in un amatissimodi casa: possibile un nuovoinfuocato Il ritorno di(screenshot GF Vip)L’attorecontinua ad essere un grande protagonista di questa stagione televisiva. Per diversi mesi è stato al centro di numerose dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, la sua amicizia con Soleil Sorge ha creato non pochi problemi al suo matrimonio con Delia Duran: un rapporto poi recuperato in tempo ma sempre all’interno della casa. Questa situazione potrebbe però in realtà non essere finita qui perchépotrebbe ritrovarsi acon il passato ancora una volta. L’attore, che in ...

Advertising

chiara_sciuto : @MELVDRAMAS Affonzo muto davanti al grandissimo conduttore di Alex Belli mentre diceva di tutto DI TUTTO in tv nazi… - singlesisolamai : RT @dalilastweeting: ma Alex e Cosmary che belli sono quando sorridono? ?????? - giugiulovesalex : RT @dalilastweeting: ma Alex e Cosmary che belli sono quando sorridono? ?????? - Alex_persone : @RACCONTERODITEX Tutti belli... non saprei scegliere - cris89xenscr : RT @catalina7212: Il fatto che Lory abbia come amica Delia e Alex Belli che sono i teatranti per eccellenza, mi fa capire che persona che è… -