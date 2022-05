“X Factor 2022” | confermato il quarto giudice | il banco al completo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Le voci degli utlimi giorni lo davano come già assodato, ma ora hanno trovato conferma: Rkomi sarà infatti ildella nuova edizione di X. Con lui si va a completare ildi coloro che saranno chiamati a scegliere e giudicare i prossimi protagonisti del talent Sky Original prodotto da Fremantle. Insieme a lui ci saranno Fedez, gradito ritorno nello show, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico entrambi all’esordio come giurati. X, Rkomidella nuova edizione Eclettico, di successo, che con Insuperabile al Festival di Sanremoha fatto breccia nel cuore di chi ancora non lo conosceva: Rkomi sarà uno dei quattro giudici della nuova edizione di X. Nato nel 1994, ha iniziato a muovere i ...

A questo punto per quel che riguarda X -non resta che svelare l'ultima carta, il nome del conduttore, anche se, sempre gli stessi rumors che hanno anticipato i nomi di tutti e quattro i ...Rkomi completa il poker di giudici di X. Il cantante, 28 anni, è l'ultimo giudice del talent di Sky e completa il tavolo unendosi a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. Rkomi, all'anagrafe Mirko Manuele Martorana, approda a ...Rivoluzione totale a X Factor: l'edizione al via a settembre 2022 vedrà una giuria totalmente rinnovata. Ecco i quattro giudici scelti. Mancava un solo tassello per completare il quartetto di giudici ...