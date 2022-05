X Factor 2022 | chi è Rkomi | ecco poker di giudici

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) –completa ildidi X. Il cantante, 28 anni, è l’ultimo giudice del talent di Sky e completa il tavolo unendosi a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico., all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, approda a Xcoronando l’anno della consacrazione, impreziosito dall’esordio al Festival di Sanremo e dal successo ottenuto con Insuperabile. Il neogiudice è uno degli artisti più eclettici e di successo della nuova generazione italiana e approda in tv dopo un percorso cominciato ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto Dasein Sollen, nel 2017 fa uscire il suo primo album ufficiale, Io in Terra, apprezzatissimo da pubblico e critica e certificato disco di ...

Rkomi è il quarto dei nuovi giudici di X. Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione: sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, con tre esordi assoluti e un attesissimo ritorno. Rivoluzione totale a X Factor: l'edizione al via a settembre 2022 vedrà una giuria totalmente rinnovata. Ecco i quattro giudici scelti. Mancava un solo tassello per completare il quartetto di giudici ...