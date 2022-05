Texas, il killer un'ora solo con i bimbi. Polizia sul posto ma ferma a guardare (Di venerdì 27 maggio 2022) Scoppia la polemica negli Usa per il mancato immediato intervento della Polizia nella scuola del Texas dove si è consumata la strage di bambini. Il killer di Uvalde, Salvador Ramos, è stato almeno un'ora dentro la scuola elementare in cui ha sparato a 21 tra studenti e insegnanti prima che un team delle forze dell'ordine lo uccidesse. Secondo quanta riporta Reuters, gli ultimi dettagli ufficiali dal Texas Department of Public Safety configurano uno scenario più preciso di quanta accaduto rispetto i resoconti iniziali della Polizia e sollevano dubbi sulle misure di sicurezza nella scuola e sulla risposta rapida delle forze di Polizia. Il distretto scolastico di Uvalde, circa 80 miglia (130 km) a Ovest di San Antonio, adotta una misura precauzionale di chiusura di tutte le entrate, ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 maggio 2022) Scoppia la polemica negli Usa per il mancato immediato intervento dellanella scuola deldove si è consumata la strage di bambini. Ildi Uvalde, Salvador Ramos, è stato almeno un'ora dentro la scuola elementare in cui ha sparato a 21 tra studenti e insegnanti prima che un team delle forze dell'ordine lo uccidesse. Secondo quanta riporta Reuters, gli ultimi dettagli ufficiali dalDepartment of Public Safety configurano uno scenario più preciso di quanta accaduto rispetto i resoconti iniziali dellae sollevano dubbi sulle misure di sicurezza nella scuola e sulla risposta rapida delle forze di. Il distretto scolastico di Uvalde, circa 80 miglia (130 km) a Ovest di San Antonio, adotta una misura precauzionale di chiusura di tutte le entrate, ...

