Roma. Perde il controllo della moto e si schianta contro il muro della rotatoria: centauro in codice rosso (Di venerdì 27 maggio 2022) Ha perso il controllo della sua Yamaha T Max e, giunto alla rotatoria, non è riuscito ad affrontare la curva, schiantandosi contro il muro e abbattendolo. Così un centauro questa notte è finito al pronto soccorso in codice rosso. L’incidente nella notte Il grave incidente è avvenuto questa notte a Roma intorno alle 2:00 in via Carmelo Bene, all’incrocio con via Monte Grimano, nel III Municipio. Il centauro si è schiantato contro il muretto che costeggia la rotonda di via Carmelo Bene, abbattendone una parte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Ha perso ilsua Yamaha T Max e, giunto alla, non è riuscito ad affrontare la curva,ndosiile abbattendolo. Così unquesta notte è finito al pronto soccorso in. L’incidente nella notte Il grave incidente è avvenuto questa notte aintorno alle 2:00 in via Carmelo Bene, all’incrocio con via Monte Grimano, nel III Municipio. Ilsi ètoil muretto che costeggia la rotonda di via Carmelo Bene, abbattendone una parte. Sul posto sono intervenuti gli agentiPolizia Locale diCapitale e ...

