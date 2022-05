Roma la festa a Trigoria VIDEO: fuochi d'artificio, piscina e discoteca (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma - Delirio tra le vie della capitale , ma anche a Trigoria al ritorno della squadra dal corteo dei centomila tifosi tra Caracalla, Circo Massimo e Colosseo. Altr i trecento tifosi c irca hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022)- Delirio tra le vie della capitale , ma anche aal ritorno della squadra dal corteo dei centomila tifosi tra Caracalla, Circo Massimo e Colosseo. Altr i trecento tifosi c irca hanno ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : #Zaniolo senza freni alla festa della #Roma, canta con i tifosi: '#Lazio, vaffan**lo!' ?? @dariomarchetti7 - pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - siamo_la_Roma : ?? Festa nella notte a #Trigoria ?? Balli e canti per la squadra ?? E tuffo in piscina per #Pellegrini! (VIDEO)… - tano2763 : RT @Boboj29: Alla festa del Milan Ibra grida ' Milan e' Italia' dopo la vittoria della Roma in Conference c'e' chi scrive 'Roma e' Italia'… -