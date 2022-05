«Ritirate questo scempio»: su Instagram monta la rivolta contro la docuserie su Gianluca Vacchi (Di venerdì 27 maggio 2022) Amazon Prime Video è finita nel mirino degli utenti di Instagram per la recentissima uscita della docuserie Gianluca Vacchi: Mucho Más, dedicata alla storia dell’imprenditore, influencer e tiktoker, Gianluca Vacchi. Da qualche ora la pagina Instagram del colosso di streaming è al centro di attacchi, che domandano a gran voce la rimozione dalla piattaforma video della serie. A scatenare l’indignazione del popolo del social network il fatto che l’uscita del documentario, reso disponibile il 25 maggio sulla piattaforma Amazon, coincida con una denuncia di sfruttamento sul lavoro nei confronti della star dei social diffusa ieri 26 maggio da Repubblica, che ha intervistato un’ex colf di Vacchi. L’iniziativa sui social è partita da Aestetica sovietica, ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Amazon Prime Video è finita nel mirino degli utenti diper la recentissima uscita della: Mucho Más, dedicata alla storia dell’imprenditore, influencer e tiktoker,. Da qualche ora la paginadel colosso di streaming è al centro di attacchi, che domandano a gran voce la rimozione dalla piattaforma video della serie. A scatenare l’indignazione del popolo del social network il fatto che l’uscita del documentario, reso disponibile il 25 maggio sulla piattaforma Amazon, coincida con una denuncia di sfruttamento sul lavoro nei confronti della star dei social diffusa ieri 26 maggio da Repubblica, che ha intervistato un’ex colf di. L’iniziativa sui social è partita da Aestetica sovietica, ...

