No | il vaiolo delle scimmie non è «un modo per coprire gli effetti collaterali» del vaccino Pfizer

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il 27 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «La malattia autoimmunevesciche è elencata come effetto collaterale in un documento della. Molti ipotizzano che il Monkeypox possa essere unpergli». Il post oggetto di analisi suggerisce quindi che il(o monkeypox) sia una messinscena utilizzata pergliavversi delanti-Covid prodotto dae BioNtech. Si tratta di una notizia priva di fondamento. Andiamo con ordine. Il documento dicitato nel post oggetto di analisi è reale e pagina a pagina 31, tra le segnalazioni ...