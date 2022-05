Maldini non ci sta: “Trovo poco rispettoso che la società non l’abbia fatto!” (Di venerdì 27 maggio 2022) Come un fulmine a ciel sereno sono le parole di Paolo Maldini, ds del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Si è lasciato andare sfogandosi sul comportamento tenuto dalla società nei suoi confronti e nei confronti di Massara. Queste le sue parole in merito a ciò ma anche al futuro di alcuni giocatori: “Dal 2019 a oggi abbiamo preso 21 giocatori. Un mix di ragazzi esperti e molti giovani. Io e Massara abbiamo raccontato a ognuno di loro la storia di un progetto che poi si è realizzato. Dunque siamo stati credibili e questa è una parte importante del nostro successo. Naturalmente erano storie diverse. A Zlatan, per esempio, abbiamo chiesto di darci quello che in questo momento poteva portare al gruppo. Per un giovane come Kalulu il discorso è stato: ‘I primi sei mesi guarda e impara. Sei nella patria della difesa, memorizza tutto. Prima o ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) Come un fulmine a ciel sereno sono le parole di Paolo, ds del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Si è lasciato andare sfogandosi sul comportamento tenuto dallanei suoi confronti e nei confronti di Massara. Queste le sue parole in merito a ciò ma anche al futuro di alcuni giocatori: “Dal 2019 a oggi abbiamo preso 21 giocatori. Un mix di ragazzi esperti e molti giovani. Io e Massara abbiamo raccontato a ognuno di loro la storia di un progetto che poi si è realizzato. Dunque siamo stati credibili e questa è una parte importante del nostro successo. Naturalmente erano storie diverse. A Zlatan, per esempio, abbiamo chiesto di darci quello che in questo momento poteva portare al gruppo. Per un giovane come Kalulu il discorso è stato: ‘I primi sei mesi guarda e impara. Sei nella patria della difesa, memorizza tutto. Prima o ...

