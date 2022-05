Lite social tra due ex gieffini | “L’incoerenza ormai non ha confini”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) Due exche dentro la casa avevano instaurato un bellissimo rapporto adesso litigano sui: il botta e risposta a colpi di tweet Svanita la chimica artistica, adesso i due litigano sui. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Alex Belli e il loro botta e risposta a colpi di tweet. Soleil Sorge ha parlato al settimanale Chi del rapportofinito dopo il Gf Vip con l’attore Alex Belli e di come sua mamma Wendy non abbia gradito alcuni suoi comportamenti. “ In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna”. Da qui l’attore con un tweet ha ripreso la notizia diffusa sui media e ha così commentato: “GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di ...