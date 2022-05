Gli Usa pronti a inviare in Ucraina armi più potenti (Di venerdì 27 maggio 2022) La Casa Bianca si sta preparando a inviare in Ucraina armi più potenti nell’ambito di un nuovo pacchetto. Lo hanno riferito fonti dell’amministrazione Biden alla Cnn. Gli Stati Uniti, in particolare, invierebbero a Kiev sistemi di missili a lungo raggio, Multiple Launch Rocket System o MLRS, da tempo richiesti dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. armi all’Ucraina, gli Stati Uniti pronti ad inviare a Kiev missili a lungo raggio Le armi che Washington intende inviare in Ucraina possono sparare una raffiche di missili per centinaia di chilometri, molto più lontano di qualsiasi altro sistemi. Secondo Kiev tali armamenti potrebbe essere il punto di svolta nella loro guerra contro la Russia. Un altro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) La Casa Bianca si sta preparando ainpiùnell’ambito di un nuovo pacchetto. Lo hanno riferito fonti dell’amministrazione Biden alla Cnn. Gli Stati Uniti, in particolare, invierebbero a Kiev sistemi di missili a lungo raggio, Multiple Launch Rocket System o MLRS, da tempo richiesti dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.all’, gli Stati Unitiada Kiev missili a lungo raggio Leche Washington intendeinpossono sparare una raffiche di missili per centinaia di chilometri, molto più lontano di qualsiasi altro sistemi. Secondo Kiev tali armamenti potrebbe essere il punto di svolta nella loro guerra contro la Russia. Un altro ...

