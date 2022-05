Eurispes: più cure a domicilio e territorio, la riforma spinta dalla pandemia (Di venerdì 27 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Più cure a domicilio, e una riorganizzazione dell'assistenza territoriale, prima porta d'accesso al servizio sanitario. Sono i due capisaldi della riforma spinta dalla pandemia. L'eredità buona di Covid... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Più, e una riorganizzazione dell'assistenza territoriale, prima porta d'accesso al servizio sanitario. Sono i due capisaldi della. L'eredità buona di Covid...

Advertising

enpaonlus : Su #caccia, #sperimentazione e #circo, gli italiani più sensibili delle Istituzioni. Serve una svolta su animali us… - enpaonlus : Per la stragrande maggioranza degli italiani la #caccia va A-BO-LI-TA! Senza #se e senza #ma. E invece la politica… - poliziadistato : #26maggio 34° #RapportoItalia @Eurispes La #PoliziadiStato, con il 60.3% di consensi, è per la quarta volta consec… - chopper1831 : RT @enpaonlus: Per la stragrande maggioranza degli italiani la #caccia va A-BO-LI-TA! Senza #se e senza #ma. E invece la politica fa caccia… - ylefsch : RT @claudeger55: @ylefsch @mbx1900 @aishyte Starei tranquillo. A me sembrano finestre di Overton per vedere come gente reagisce. Se si può… -