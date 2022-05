Esame terza media 2022, riunione preliminare: tutti gli adempimenti. Calendario (Di venerdì 27 maggio 2022) L'organizzazione e lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 restano disciplinate dal DM n. 741/2017, come leggiamo nell'OM n. 64/2022, emanata dal Ministro dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022) L'organizzazione e lo svolgimento dell'di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 restano disciplinate dal DM n. 741/2017, come leggiamo nell'OM n. 64/, emanata dal Ministro dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Esame terza media 2022, riunione preliminare: tutti gli adempimenti. Calendario - francispapapa : 'Lo sapete che all'esame di stato potete andare in bagno solo dopo la terza ora?' 'Infatti questa è la quinta' - BLACKAWDWHITE : ma come fate a ricordarvi l'esame di terza media io è già tanto se so con chi ci sono andata - mracarm : Dal mio esame di terza media sono passati 9 anni e non me lo ricordo più come stiamo? - RACCONTERODITEX : voi cosa avete portato all’esame di terza media -