Blanco molestato? Da Enrico Ruggeri a Biagio Antonacci | quelli che dicono | “Mi piaceva”

Blanco molestato durante il concerto di Radio Italia, in Piazza Duomo a Milano la scorsa settimana. Hanno fatto il giro del web le immagini e i video di mani moleste al di sotto della sua cintura, oltre i limiti accettati. Da parte di Blanco nessun commento ma si sprecano le parole dei colleghi cantanti che raccontano di essersi trovati nella stessa situazione e di non aver vissuto così male le mani dei fan dalla vita in giù. "Se devo essere sincero per me fatti come questo non furono una tragedia", le parole di Enrico Ruggeri via social. Condivide un'immagine estrapolata dalla copertina di un vecchio settimanale. Si trovava sul palco, in concerto, e mani di fan si poggiano sul suo pantalone. "Mani proibite sull'idolo del rock", recita la didascalia al di sotto dell'immagine ma sono le parole di ...

