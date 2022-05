Appalti Covid: manager dell’Asl Napoli 1 non risponde al pm (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il manager dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, indagato dalla Procura di Napoli (sostituti procuratori Antonello Ardituro, Mariella De Mauro, Simone De Roxas e Henry John Woodcock) nell’ambito dell’inchiesta che riguarda, tra l’altro, gli ospedali modulari fatti realizzare in piena crisi sanitaria per fronteggiare l’emergenza pandemica a Napoli, Caserta e Salerno. Con la giornata di oggi si è concluso il ciclo di escussioni iniziato lo scorso 18 maggio, dopo la notifica degli inviti a comparire dei pm fatti pervenire a 23 persone. L’indagine dell’ufficio inquirente partenopeo è suddivisa in tre filoni: quello che attiene gli ospedali modulari; quello per le forniture di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è avvalso della facoltà di nonre il1 Centro Ciro Verdoliva, indagato dalla Procura di(sostituti procuratori Antonello Ardituro, Mariella De Mauro, Simone De Roxas e Henry John Woodcock) nell’ambito dell’inchiesta che riguarda, tra l’altro, gli ospedali modulari fatti realizzare in piena crisi sanitaria per fronteggiare l’emergenza pandemica a, Caserta e Salerno. Con la giornata di oggi si è concluso il ciclo di escussioni iniziato lo scorso 18 maggio, dopo la notifica degli inviti a comparire dei pm fatti pervenire a 23 persone. L’indagine dell’ufficio inquirente partenopeo è suddivisa in tre filoni: quello che attiene gli ospedali modulari; quello per le forniture di ...

Advertising

cronachecampane : Appalti Covid, manager Asl Napoli non risponde a pm #AppaltiCovid #managerAslNapoli - PierluigiVinai : RT @giornalecomuni: #Appalti, #Anac: Ok all’attestazione per le imprese in crisi per il sisma e il Covid La deroga tuttavia non deve essere… - giornalecomuni : #Appalti, #Anac: Ok all’attestazione per le imprese in crisi per il sisma e il Covid La deroga tuttavia non deve es… - antonellaa262 : Ciro Verdoliva (DG Asl Napoli 1) è intervenuto a Radio CRC sull’inchiesta appalti Covid 19: “Sono sereno, mi affido… - AnacNazionale : ??Le imprese in difficoltà a causa del sisma del 2016 o del #Covid possono ottenere l’attestazione di qualificazione… -