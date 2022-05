«Ai tempi di De Mita in redazione c’era un esperto del linguaggio di ogni corrente DC» (Di venerdì 27 maggio 2022) “La prima volta che il giornale mi ha mandata a parlare con Ciriaco De Mita non avevo ancora 26 anni, il Muro di Berlino era al suo posto ed era in corso una delle faide interne alla Dc al cospetto delle quali la Guerra Fredda appariva un processo lineare. De Mita, da poco ex presidente del Consiglio, aveva appena rinunciato a formare un nuovo governo. Gli sarebbe subentrato Andreotti. Mi ricevette in un suo studio privato, alzò solo un attimo gli occhi dalla scrivania e senza rivolgermi la parola («Buongiorno», forse, disse a mezza bocca) chiamò al telefono il mio direttore. «Questa non è adatta, non può capire», gli disse davanti a me, «questa» ero io”. Tra i tantissimi ricordi, zeppi di aneddoti, di Ciriaco De Mita, morto ieri, c’è n’è uno che rende benissimo l’atmosfera e la pienezza di quel passato politico: quello di Concita De ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) “La prima volta che il giornale mi ha mandata a parlare con Ciriaco Denon avevo ancora 26 anni, il Muro di Berlino era al suo posto ed era in corso una delle faide interne alla Dc al cospetto delle quali la Guerra Fredda appariva un processo lineare. De, da poco ex presidente del Consiglio, aveva appena rinunciato a formare un nuovo governo. Gli sarebbe subentrato Andreotti. Mi ricevette in un suo studio privato, alzò solo un attimo gli occhi dalla scrivania e senza rivolgermi la parola («Buongiorno», forse, disse a mezza bocca) chiamò al telefono il mio direttore. «Questa non è adatta, non può capire», gli disse davanti a me, «questa» ero io”. Tra i tantissimi ricordi, zeppi di aneddoti, di Ciriaco De, morto ieri, c’è n’è uno che rende benissimo l’atmosfera e la pienezza di quel passato politico: quello di Concita De ...

