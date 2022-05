Abusi nella Chiesa italiana | approvato documento per tutelare i minori

(Di venerdì 27 maggio 2022): si è vicini ad una svolta importante per la tutela deinel mondo ecclesiastico. I vescovi si sono impegnati per redigere unche possa prevenire eventualiIl nuovo presidente della Conferenza episcopale, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha commentato il tema deglial termine dell’assemblea generale: “Il pensiero è sempre per le vittime, il loro dolore è la prima preoccupazione“. Inoltre, Zuppi ha annunciato un report da parte dellasui casi e sulle ...

Advertising

fattoquotidiano : Abusi nella Chiesa italiana, Zuppi: “Priorità al dolore delle vittime”. La Cei approva 5 linee di azione: a novembr… - Corriere : Abusi nella Chiesa, l’assemblea dei vescovi approva un documento per tutelare i minori - ilpost : Le accuse di abusi sessuali nella più grande comunità protestante degli Stati Uniti - speedytux : RT @DomaniGiornale: ???? Il nuovo presidente della #Cei, #Zuppi, rompe il silenzio sul tema degli #abusisessuali nella #chiesa e annuncia ent… - Giornaleditalia : #matteozuppiceiabusivaticano Matteo Zuppi, cardinale nuovo presidente Cei: 'Report su abusi nella Chiesa entro metà… -

Zuppi,conferenza stampa attraverso cui ha fatto presente quanto deciso, ha anche detto che la Chiesa cattolica non vuole fare "resistenze" rispetto alla tragedia degli. Anzi, il ...Il pensiero è sempre per le vittime, il loro dolore è la prima preoccupazione". Così il nuovo presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi,conferenza stampa al termine dell'assemblea generale. Zuppi ha annunciato un report da parte della Chiesa italiana sui casi e sulle attività di prevenzione per il 18 novembre. Lo dobbiamo, la ...La Southern Baptist Convention ha diffuso un ampio database di segnalazioni e condanne tenuto nascosto per più di dieci anni ...violenti e abusanti perché un padre è sempre un padre e quindi ha il potere di vita e di morte sui propri figli Un ripristino reale della patria potestà cancellata dal nostro codice ma non dalla ...