Ucraina | Mattarella | La Russia deve sentire la forte pressione dell' Europa

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' #algerino #russia #presidente #europa… - savesantino : @matteosalvinimi Pagliaccio! Sei ancora intenzionato ad allargare le maglie del porto d'armi? Pagliaccio, la difesa… - marialetiziama9 : RT @Stefani21565813: Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' Al momento la pressione la sentiamo noi..8… - ragusaibla : Top story: Mattarella revoca la nomina a Cavaliere del premier russo Mishustin e al presidente della Banca Vtb Kost… - LallaM40589392 : RT @Stefani21565813: Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' Al momento la pressione la sentiamo noi..8… -

TGCOM

"Abbiamo parlato della triste vicenda della guerra della Russia all'. Ho fatto presente come secondo l'Italia sia necessario premere sulla Federazione russa ...il presidente Sergioin ...'Auspichiamo che questo avvenga - ha detto- ma, perché possa avvenire, la nostra opinione è che la Federazione russa debba avvertire una forte pressione, che è quella che noi stiamo, per ... Ucraina, Mattarella: "La Russia deve sentire la pressione dell'Europa" Mattarella revoca l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia per "indegnità" a Mishustin e a Manturov.'Abbiamo parlato della triste vicenda della guerra della Russia all'Ucraina. Ho fatto presente come secondo l'Italia sia necessario premere ...