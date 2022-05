Torna il Vanity Fair Social Garden

(Di giovedì 26 maggio 2022) Anche quest’anno,partecipa alla Design Week, con la nuova edizione del: dal 7 al 12 giugno, in via Bergognone 26, a Milano. Un’oasi verde in cui potersi concedere una pausa rigenerante. Un grande giardino, dove provare esperienze creative e incontrare personaggi visionari. Al centro, uno speciale Flower Market, dove, con ogni fiore o pianta acquistati, si contribuirà a una grande opera di piantumazione coordinata da Assoverde, concludendo così la campagna di#Chiamatiaraccolta, che ha visto impegnati, accanto alla redazione, lettori, associazioni e volontari, a ripulire cinque aree d’Italia dai rifiuti abbandonati. Durante la settimana si alternano appuntamenti dedicati alla sostenibilità, in ogni sua ...

Advertising

ArtistRTweeters : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: Fedez torna ad allenarsi e a far musica: «L'amore, la cura più potente» | Vanity Fair Italia - MENUETTOit : #Food e #Music: Fedez torna ad allenarsi e a far musica: «L'amore, la cura più potente» | Vanity Fair Italia -

Vanity Fair Italia

A farli conoscere, tra i tavoli del Tabac di New York, pare sia stato il giornalista di... L amore tra Kate Moss e Johnny Deppsotto i riflettori oggi , quando lei testimonierà - tramite ...Questo articolo è pubblicato sul numero 20 diFair in edicola fino al 17 maggio 2022 Ricordate dove eravate dieci anni fa Joël Dicker non ... Il 23 maggio Joël Dickernelle librerie ... Drusilla Foer torna in tv con un nuovo programma Anche quest’anno, Vanity Fair partecipa alla Design Week, con la nuova edizione del Vanity Fair Social Garden: dal 7 al 12 giugno, in via Bergognone 26, a Milano. Un’oasi verde in cui potersi conceder ...Dopo l'exploit a Sanremo e la conduzione dei David di Donatello, Drusilla Foer sbarca (finalmente) su Rai2 con un programma quotidiano ...