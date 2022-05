Strage in Texas, le lacrime e la rabbia di coach Steve Kerr: 'Paese ostaggio di 50 senatori. Adesso basta!' (Di giovedì 26 maggio 2022) Fermate tutto, voglio scendere. È la sintesi perfetta dell'arringa di Steve Kerr , tecnico plurimedagliato dei Golden State Warriors che è a un passo dalle Finals Nba . Eppure alla vigilia di una ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 26 maggio 2022) Fermate tutto, voglio scendere. È la sintesi perfetta dell'arringa di, tecnico plurimedagliato dei Golden State Warriors che è a un passo dalle Finals Nba . Eppure alla vigilia di una ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - EvaMontefiore : RT @ItalicaTestudo: Ma quindi #SalvadorRamos, l'autore della #strage in #Texas, era uno di quei 'gender fluid' tanto cari a #Biden e ai pvo… - Avvenire_Nei : Usa. La strage di bambini in Texas: la comunità cristiana vicina alle famiglie -